В Мариуполе 24-летний житель выпрыгнул с балкона 12-этажки. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 24-летний парень совершил самоубийство. Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 11 ноября.

В 11:39 правоохранителям поступило сообщение, что у подъезда на пр.Мира обнаружен труп мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа.

По информации правоохранителей, погибший – житель Мариуполя, 1994 г.р. «На трупе обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты. Установлено, что мужчина, вероятно, прыгнул с балкона 12-го этажа дома», – сообщают полицейские.

На верхней площадке подъезда 12-этажного дома правоохранители обнаружили личные вещи погибшего. Предсмертной записки не было, однако, по данным полиции, парень неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. «Труп направлен в морг. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство"», – сообщают в полиции.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя