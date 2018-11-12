В Донецке иномарка сбила пьяного пешехода. Новости

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке иномарка сбила пьяного пешехода. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«10 ноября в 22:30 в Буденновском районе Донецка водитель автомобиля Hyundai-Accent совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 27-летнего пешехода, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в «ДНР» за минувшие выходные было совершено 5 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек получили травмы. Зарегистрировано 9 ДТП без пострадавших, в которых автомототранспорт получил механические повреждения.

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