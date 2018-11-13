Есть нюансы: В Покровске пояснили, где оформлять паспорта переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) переселенцы и жители временно неподконтрольной украинской власти территории могут оформить загранпаспорта и внутренние паспорта в форме ID-карты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», при этом существуют нюансы – в какое ведомство обращаться за той или иной услугой.

Как сообщалось ранее, в Покровске пока Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) разделен на два отделения. Оформлением прописки, загранпаспортов и внутренних ID-паспортов занимается отделение, расположенное в микрорайоне Горняк, 1.

В частности, переселенцы здесь могут оформить прописку и загранпаспорт, а за внутренним паспортом гражданина Украины этой категории населения нужно обращаться в миграционную службу. «В нашем ЦПАУ переселенцы могут оформить прописку и загранпаспорт. Чтобы оформить внутренний паспорт Украины в виде пластиковой ID-карты, внутренне перемещенные лица должны обратиться в сектор Покровского отдела ГУ Государственной миграционной службы в Донецкой области. А жители Покровска могут получить паспорт гражданина Украина и у нас, и в ГМС. Загранпаспорт и местные жители, и приезжие могут оформить как в ЦПАУ, так и в миграционной службе», – разъяснила администратор ЦПАУ Наталья.

Оформление прописки, по словам Натальи, занимает около 15 минут (в месяц этой услугой пользуется около 20 переселенцев), загранпаспорта и ID-карты – в установленные законодательством сроки.

По загранпаспортам здесь проходит 40-45 человек в неделю, десятая часть из них – переселенцы. Для оформления загранпаспорта в Покровск могут приехать из любого украинского города, в том числе, и жители временно неподконтрольных территорий.

«Очередь на получение загранпаспорта у нас – по записи. Каждую неделю в пятницу формируем списки на следующую неделю. Смотрим перечень документов, проверяем их, даем квитанцию, талончик на определенное время. Разъясняем какие-то вопросы. Изначально были живые очереди. Но это создавало большие неудобства для всех. Потому перешли на запись. Вскоре будет внедрена электронная очередь, которая пока имеется только в городской миграционной службе. Это упростит процедуру записи и приема граждан», – отметила администратор.

Напомним, в Покровске идет строительство здания единого центра предоставления админуслуг, который будет работать в формате «единого окна».

Как ранее пояснил «Донецким новостям» начальник Покровского городского отделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области Юрий Згонников, нормативный срок изготовления ID-паспорта: срочное – до 10 дней, регламентное – 20 дней. Но в случае Покровска и иных городов Донецкой области период ожидания документа увеличивается из-за особенности доставки паспортов (они изготавливаются в Киеве, затем переправляются в Днепр, а уж потом в Донецкую область). Также сроки могут быть увеличены для переселенцев, т. к. для них проводится дополнительная идентификация личности (Згонников также разъяснил процедуру проверки переселенцев по различным базам).

При этом если человек в 25 и 45 лет вовремя не вклеил фотографию, то спустя 30 дней с достижения указанного возраста фото в паспорт уже не вклеивается. Сам документ признается недействительным, взамен выдается ID-карточка. За замену или восстановление паспорта придется заплатить административный сбор.

Читайте также: