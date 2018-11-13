Блогер показал безлюдные улицы одного из районов неподконтрольной Горловки (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки Михаил показал, как в ноябре нынешнего года выглядит один из районов города – Калиновка. На улицах – совсем мало людей, при этом городской транспорт ходит наполненным. Своими впечатлениями горловчанин поделился в социальной сети.

«Судьба забросила меня в "Калиновку"... Для тех, кто здесь жил до войны – будет интересно, думаю. Для остальных же – обычный район. Как и везде в Горловке, автобусы здесь ходят хорошо наполненными. Но после выхода на остановке люди спешат по домам, и уже через несколько минут улицы становятся безлюдными», – отметил Михаил.

Также он обратил внимание, что на школах были вывешены огромные таблички с указанием номера «избирательного участка». «Таблички с названием школ просто померкли на их фоне», – написал блогер.

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