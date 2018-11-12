КПВВ на Донбассе в октябре пересекли более 1,2 млн человек (Инфографика). Новости

В течение октября линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 234 тыс. 300 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области 914 тыс. 900 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 319 тыс. 400 человек. об этом сегодня. 12 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с сентябрем количество пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях увеличилось в среднем на 9,5%, а транспортных средств – на 5,2%. В частности, за этот период:

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 319 тыс. 400 человек;

КПВВ «Марьинка» пересекли 282 тыс. 400 человек и 52 тыс. 100 транспортных средств;

КПВВ «Майорск» пересекли 276 тыс. 200 человек и 35 тыс. транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 244 тыс. 400 человек и 47 тыс. 300 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 111 тыс. 900 человек и 26 тыс. 500 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продукты питания – 406 т;

строительные материалы – 206,62 т;

медицинские препараты – 10,20 т;

другое – 236,35 т.

Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей и для покупки необходимых товаров и услуг.

Инфографика: пресс-служба МинВОТ