Услуги муниципальной няни не лишат права на декретные выплаты и отпуск – Рева. Новости

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о безосновательности слухов о якобы отмене декретных выплат при использовании услуг муниципальной няни. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Они (те, кто распространяют слухи об отмене денег на декретный отпуск – ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня... перекручивают и говорят, что это взамен государственной помощи. Будет государственная помощь и муниципальная няня», – подчеркнул Рева.

По словам министра, государственная помощь у семьи остается. «А если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня – это дополнительный бонус», – отметил чиновник.

«Это же касается отпуска по уходу за ребенком – хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню – будет такая возможность», – добавил Андрей Рева.