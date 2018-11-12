В Луганской области 86% детей-сирот воспитываются в приемных семьях. Новости

В Луганской области 86% детей-сирот и лишенных родительской опеки воспитываются в приемных семьях. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Количество детей-сирот и лишенных родительской опеки, устроенных в семьи, по области составляет 86%. Высокий показатель устройства детей в семьи граждан Украины в Сватовском (97%), Марковском (95%) районах и Рубежном (94%)», – говорится в сообщении.

По информации ЛугОВГА, сейчас на территории области проживают 1 тыс. 451 ребенок-сирота и лишенный родительской опеки.

Отмечается, что в 2017 году были усыновлены 39 детей, из них 31 ребенок – украинскими гражданами, восемь – иностранными. В этом году усыновлено 28 детей, из них 24 – украинскими гражданами. Также в семьях опекунов и попечителей воспитываются 1 тыс. 51 ребенок, лишенный родительской опеки.

Кроме того, в Луганской области функционируют 16 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 105 детей, а также есть 84 приемные семьи, где воспитываются 160 детей.

Один детский дом семейного типа и три приемные семьи, в которых воспитываются 14 детей, переехали из неподконтрольной Украине территорий области.

В обладминистрации добавили, что среди детей, которых могут усыновить, на учете в службах по делам детей городов и районов области находится 341 ребенок. Из них в возрасте 6-17 лет – 307 детей.

Следует отметить, что взять ребенка на усыновление хотят 48 семей, из них 32 семьи хотят усыновить детей до трех лет.

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