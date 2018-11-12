Принципиальная позиция: Порошенко назвал условие, при котором подпишет бюджет. Новости

Кабинет министров Украины принял решение о повышении тарифов на газ, выбирая между плохим и очень плохим сценарием для страны, но каждого нуждающегося гражданина необходимо обеспечить субсидиями, иначе бюджет на 2019 год подписан не будет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе заседания Совета регионального развития в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим сценарием – между повышением тарифов и мощным ударом по финансовой макроэкономической стабильности государства, а это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и заработных плат, и финансирование армии и системы безопасности», – сказал он.
По его словам, украинские власти не могли предотвратить повышение тарифов на газ, потому что экономика страны нуждается в финансировании со стороны Европейского Союза, кредитах МВФ и Всемирного банка, что «завязано» на этом решении.
«В контексте вопроса о тарифах есть неотложные тактические задачи, которые надо решить в течение месяцев и недель. Я общался с правительством и моя принципиальная позиция – защитить людей, усовершенствовать и расширить систему субсидий, увеличить деньги на ее выполнение», – заявил Порошенко.
«Ни один бедный и ни один незащищенный человек не должен платить больше. Более того, есть принципиальная позиция по монетизации субсидий. Что это такое? Бедный человек экономит деньги, бедный человек устанавливает с помощью государства систему энергоэффективности, меньше потребляет газа, он должен иметь возможность получить деньги за экономию», – продолжил президент.
Он подчеркнул, что украинские власти на 100% должны обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается. «Это принципиальная позиция по формированию бюджета 2019 года ко второму чтению. Подчеркиваю отдельно, если этой позиции не будет в бюджете, если не будут учтены позиции президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу», – подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что процесс монетизации субсидий, который пройдет в Украине впервые, начнется уже со следующего года.
Напомним, с 1 ноября в Украине после подорожания природного газа на 23,5% стоимость отопления для населения возрастет приблизительно на 18-20%.
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