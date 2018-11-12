Ситуация в пунктах пропуска днем 12 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, 12 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Валерий: «13:23. На "Каргилле" 40 машин в очереди, за час ни одной протяжки. Выезд из Донецка».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Житель Донбасса»: «10:04. Еленовка из Донецка 80 машин и 10 льготы, на "Перлыне" и Новотроицком в сторону Волновахи по 40 машин, пеших на "Перлыне" человек 250. В сторону Донецка везде пусто»;
- «Sa Pregon»: «На 13:15. Еленовка из Донецка пусто. Накапливают очередь для заезда. 13:35 – запустили Еленовка. За нами пусто. 14:05 – заехал в Новотроицкое. Все только на проверках. Ну и чуть-чуть».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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