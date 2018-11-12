Ситуация в пунктах пропуска днем 12 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, 12 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Валерий: «13:23. На "Каргилле" 40 машин в очереди, за час ни одной протяжки. Выезд из Донецка».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «10:04. Еленовка из Донецка 80 машин и 10 льготы, на "Перлыне" и Новотроицком в сторону Волновахи по 40 машин, пеших на "Перлыне" человек 250. В сторону Донецка везде пусто»;

«Sa Pregon»: «На 13:15. Еленовка из Донецка пусто. Накапливают очередь для заезда. 13:35 – запустили Еленовка. За нами пусто. 14:05 – заехал в Новотроицкое. Все только на проверках. Ну и чуть-чуть».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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