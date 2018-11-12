В ДТП в Мариуполе пострадали пять человек, в том числе две школьницы. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в результате ДТП получили травмы 5 человек. Об этом сообщили очевидцы.
Авария произошла 10 ноября около 23:15: легковой автомобиль врезался в столб на ул. Лепсе.
В автомобиле находились 5 человек, и все они получили травмы. 15-летняя школьница в результате аварии получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы рук и ног. Ее 16-летняя сестра, также ученица школы, получила аналогичные травмы. Также в автомобиле ехали 3 молодых человека. Предположительно, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и 28-летний водитель. В результате аварии мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану лица, ушиб грудной клетки. 21-летний пассажир получил рваные раны и перелом голени, 18-летний пассажир – ушибы.
Все пострадавшие госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Также им предстоит выяснить, как две школьницы из Приморского района оказались ночью на Правом берегу в компании молодых людей.
Источник: Сайт города Мариуполя
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