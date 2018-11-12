На Луганщине 26-е сутки горняки находятся под землей в знак протеста . Новости

В Луганской области 26-е сутки продолжается акция протеста горняков шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«26-е сутки горняки шахты "им. Г. Г. Капустина "находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте», – написал он.

В то же время, как отметил Волынец, в Донецкой области работники непромышленной группы шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» продолжают протест против задолженности горнякам государственных шахт.

«57 тружеников, среди которых преимущественно женщины, – продолжают выполнять свои обязанности, но отказываются от оплаты труда в знак солидарности с горняками, которым не выплачивают заработную плату», – подчеркнул председатель Независимого профсоюза горняков.

Также, Волынец уточнил, что подобная ситуация приводит к оттоку работников шахт.

«Опасно и то, что происходит отток квалифицированных кадров шахт. Кто захочет строить свое будущее как шахтер, когда ситуация в угольной отрасли просто катастрофическая? Когда смотрящие контролируют промышленность…», – добавил Михаил Волынец.

Ранее шахтеры заявили, что будут продолжать подземный протест до тех пор, пока им не будет выплачена задолженность по заработной плате за весь срок. Также они требуют увольнения генерального директора объединения.

Напомним, 18 октября, в Луганской области со второй смены начали протест горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Они отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате. Одного из участников подземной забастовки горняков шахты им. Капустина госпитализировали. К ним дважды спускался представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. На утро 28 октября под землей находилось 16 горняков. В шестом западном полевом откаточном штреке, где бастуют горняки, произошел обвал породы. По состоянию на 29 октября под землей оставалось 14 горняков. 29 октября 25-летнего горняка, который протестовал под землей, подняли на поверхность с подозрением на пневмонию.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

Кроме того, прокуратурой Луганской области устанавливаются потерпевшие из числа действующих и бывших сотрудников ПАО «Лисичанскуголь», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы.

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