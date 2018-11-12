Социальное жилье для переселенцев: На Харьковщине рассказали о проектах. Новости

В Харьковской области презентовали очередной этап проекта строительства жилья для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Так, о реализации проекта говорили 9 ноября во время встречи заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка и представителей Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ). Также в ХОГА состоялась встреча представителей руководства УФСИ и его Восточного регионального представительства с председателями объединенных территориальных громад, председателями РГА.

Как отметил и. о. директора УФСИ Андрей Лактионов, фонд уже имеет опыт сотрудничества с Харьковской областью, в частности, завершается этап проекта по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Бюджет проекта для Харьковщины, Запорожской и Днепропетровской областей составил 9 млн евро. Так, в Харькове реализуется 6 объектов, 1 из которых уже заселен, 2 получили сертификаты на ввод в эксплуатацию и 3 в ближайшее время будут завершены», – сказал он.

Он также добавил, что 3 октября текущего года фонд и Немецкий государственный банк развития KfW подписали Отдельное соглашение к финансовому и проектному соглашению от 19 апреля 2018 года, которым предусмотрено предоставление правительством Германии гранта в размере 9 млн евро на выполнение проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI».

Указанный проект направлен на создание социального жилья для ВПЛ и развитие инфраструктуры (школы, детсады) в населенных пунктах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

Особое внимание будет уделяться громадам, в которых зарегистрировано большое количество ВПЛ, и где в наличии есть здания общей площадью не более 1200-1500 кв. м, которые находятся в коммунальной собственности территориальных громад и могут быть использованы для создания социального жилья. «Те громады, которые такие проекты предложат, в случае, если они будут отобраны, также будут иметь возможность провести модернизацию и ремонт детского сада или школы. Также поделюсь информацией, уже есть решение правительства Германии о выделении следующего гранта на 14,5 млн евро, который будет направлен на объекты первичной медицины. Проект будет начат осенью 2019 года», – подчеркнул Андрей Лактионов.

Как сообщалось ранее, в поселке Дослидное (Красноградский р-н, Харьковская обл.) под социальное жилье для ВПЛ реконструировали здание. Новые квартиры получат 12 семей переселенцев из Донбасса.

Напомним, 19 апреля 2018 года подписано Финансовое и проектное соглашение, которым предусмотрено выделение правительством ФРГ дополнительных средств в объеме 9 млн евро на создание социального жилья для ВПЛ и развитие инфраструктуры (школы, детсады) в городах, принимающих ВПЛ. Грантовые средства будут направлены в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Новый проект поможет еще около 1 тыс. переселенцев получить социальное жилье.

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