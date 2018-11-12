В прифронтовой Марьинке ранен мирный житель. Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) в минувшие выходные был ранен мирный житель. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба департамента информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.

«По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 9 по 11 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил пострадало одно гражданское лицо», – говорится в сообщении.

Так, житель Марьинки получил огнестрельную травму и был госпитализирован.