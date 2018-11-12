На Донетчине налоговики провели отработку (Фото). Новости

В зоне проведения Операции объединенных сил продолжаются мероприятия по противодействию нелегальной торговле подакцизными товарами. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отметили в штабе, спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, который входит в состав Объединенных сил, 11 ноября этого года проводилась отработка объектов Донецкой области, на которых осуществляется торговля подакцизными товарами.

По результатам проведенных мероприятий на территории Донетчины установлено 2 факта торговли табачными изделиями без соответствующих разрешительных документов. Изъято почти 5 тыс. пачек табачных изделий в ассортименте на общую сумму более 144 тыс. грн. В отношении лиц, причастных к незаконной торговле, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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