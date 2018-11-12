Переселенцы получат социальное жилье на Харьковщине (Фото). Новости

В поселке Дослидное (Красноградский р-н, Харьковская обл.) под социальное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) реконструировали здание. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Так, было восстановлено здание лабораторного корпуса опытной станции сельхозинститута. Здесь размещаются 4 двухкомнатные квартиры по 45 кв. м и 8 однокомнатных квартир по 26 кв. м. Новые квартиры получат 12 семей переселенцев из Донбасса.

По словам Красноградского городского головы Владимира Максима, сдача объекта и выдача ордеров состоятся в ноябре. «Здесь были голые стены без окон и дверей. Теперь это новый дом – восстановленный по современным технологиям. В здании установлены энергосберегающие окна и двери, а каждая квартира имеет личные счетчики тепла и воды», – рассказал он.

Городской голова также отметил, что дом остается в коммунальной собственности. «Война закончится, и люди поедут домой, а здание потребуется для решения социальных вопросов жителей Краснограда», – сказал Владимир Максим.

Фото: пресс-служба Харьковской областной государственной администрации

Также сообщается, что всего в этом году в области планируется открыть 6 домов с социальным жильем для ВПЛ.

Как сообщалось, ключи от первых 10 квартир в Богодухове (Харьковская обл.) переселенцам вручили 31 июля.

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