Переселенцы получат социальное жилье на Харьковщине (Фото). Новости

В поселке Дослидное (Красноградский р-н, Харьковская обл.) под социальное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) реконструировали здание. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
Так, было восстановлено здание лабораторного корпуса опытной станции сельхозинститута. Здесь размещаются 4 двухкомнатные квартиры по 45 кв. м и 8 однокомнатных квартир по 26 кв. м. Новые квартиры получат 12 семей переселенцев из Донбасса.
По словам Красноградского городского головы Владимира Максима, сдача объекта и выдача ордеров состоятся в ноябре. «Здесь были голые стены без окон и дверей. Теперь это новый дом – восстановленный по современным технологиям. В здании установлены энергосберегающие окна и двери, а каждая квартира имеет личные счетчики тепла и воды», – рассказал он.
Городской голова также отметил, что дом остается в коммунальной собственности. «Война закончится, и люди поедут домой, а здание потребуется для решения социальных вопросов жителей Краснограда», – сказал Владимир Максим.
Фото: пресс-служба Харьковской областной государственной администрации
Также сообщается, что всего в этом году в области планируется открыть 6 домов с социальным жильем для ВПЛ.
Как сообщалось, ключи от первых 10 квартир в Богодухове (Харьковская обл.) переселенцам вручили 31 июля.
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