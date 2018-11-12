Почему сбежал Путин: Геращенко о переговорах в «Нормандском формате». Новости

Президенту России Владимиру Путину не нравится, что в переговорах в «Нормандском формате» ему придется отвечать на «неудобные вопросы», поэтому он избегает их. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе заседания Совета регионального развития под председательством президента Украины в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Когда мы слушаем новые стратегии мира и возвращения [Донбасса и Крыма], слышно, сколько там есть теории и ни одного слова реальности. Когда нам говорят о возвращении к Будапештскому формату, так извините – Будапештский меморандум был подписан Россией, он просто не выполняется Москвой», – говорит она.

«Можно предлагать Марсианский формат, какой угодно, но он будет нулевым, если там рядом не будет сидеть Россия, если она не сядет за этот стол переговоров и если она не будет отвечать за свои преступления. Очень важно в этих переговорах с Карабасом-Барабасом не оставаться наедине, а иметь рядом наших европейских партнеров из "Нормандского формата", которые ежедневно будут говорить Путину, что это его ответственность», – продолжила Геращенко.

По ее мнению, именно поэтому президент России сейчас избегает встреч в «Нормандском формате», которую можно было бы провести 11 ноября в Париже.

«В Париже была встреча "Нормандской тройки". Почему с нее сбежал Путин? Только потому, что там нужно отвечать на очень неудобные вопросы: что его войска делают на Донбассе, кто убивает украинцев, почему он украл украинский Крым? Поэтому Путину нужна новая украинская власть. Наша задача – остановить реванш, не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах», – подчеркнула нардеп.

Как сообщалось ранее, 11 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе рабочего визита во Францию, на которой лидеры стран осудили «выборы» на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты.

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