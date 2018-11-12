В глубоком тылу «ДНР»: Как сейчас живет неподконтрольный Шахтерск (Фото). Новости

В конце июля 2014 года более 20 украинских десантников погибли в ходе скоротечных городских боев за Шахтерск (Донецкая обл.). Взятие этого населенного пункта позволило бы перерезать одну из стратегически важных дорог, которая вела к захваченному незаконными вооруженными формированиями (НВФ) Донецку. Но уже 1 августа украинская армия оставила город и сейчас он в глубоком тылу «ДНР». Чем живет Шахтерск, и остались ли в нем следы войны, узнавало «Радио Свобода».

Так, единственную 16-этажку Шахтерска, самое высокое здание в городе, НВФ использовали для стрельбы и корректировки огня в июле 2014 года. На ней еще долго оставались следы ударов. Тогда, 4 года назад, на местном стадионе в центре города устроили огневую точку со 120-мм минометами. Местные жители вспоминают – в июле 2014 года в Шахтерске можно было увидеть танки. Они также вспоминают обстрелы, и как во время них прятались в подвалах.

Во время боев украинская армия потеряла здесь свою технику и людей. Большинство – во время прорыва из города.

Через 4 года здесь все еще можно увидеть следы боевых действий. Так и не восстановили здание государственного предприятия «Шахтерскантрацит». А местный спорткомплекс, возле стадиона, до сих пор ремонтируют. Сам стадион визуально в нормальном состоянии. И минометов здесь больше нет.

В местную 16-этажку вернулись люди. Дом, который горел в 2014 году, выглядит некрасиво, хотя и с новыми окнами. По утверждению местных, восстановление поврежденных домов почти не происходит. «На бумаге – да. А фактически – нет. Вот у меня у племянницы квартира сгорела. Окна вставили, двери. И все», – рассказывает местный житель.

Промышленных предприятий в городе немного – птицефабрика и две рабочие шахты. На центральном рынке нехватки продуктов нет. Но украинские продукты теперь – редкость. По утверждению местных продавцов, лишь иногда в магазинах можно увидеть что-то украинского производства. Но на рынке – нельзя. «Мы не торгуем давно уже украинскими товарами», – рассказывает местная продавщица.

В целом покупатели недовольны ценами на товары, привезенные из России и сделанные на территории, подконтрольной «Л-ДНР». «Цены, конечно, хотелось бы ниже, так как зарплаты, пенсии – не позволяют выжить», – сетует местная жительница.

Продавцы тоже возмущаются. Говорят – дела сейчас идут «неважно». «Мало людей. И деньги откуда? Если были бы деньги, зарплаты давали, пенсии. А так – с чего? С такими ценами много не купишь», – говорит продавец на местном рынке.

«Сейчас вообще покупательная способность упала у людей. Поэтому сейчас все берут так – понемногу», – добавляет другой продавец.

В поисках лучшей жизни из Шахтерска можно уехать. В Донецк – за 60 руб. (примерно 25 грн). «В первой половине дня куда угодно можно уехать. Уже после 12 – под вопросом», – рассказывает водитель рейсовой маршрутки.

Он также добавляет, что поехать можно в Кировское, Горловку, Енакиево, Донецк, Торез (после переименования – Чистяково). Кроме того, ежедневно через город идет автобус в Москву.

Работает и местная железнодорожная станция. Из нее можно добраться до нескольких населенных пунктов на территории, подконтрольной «Л-ДНР». А на ржавых рельсах простаивают длинные составы пустых товарных вагонов.

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