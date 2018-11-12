На Донетчине совершил самоубийство молодой парень. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 24-летний парень совершил самоубийство. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Сообщается, что 11 ноября 2018 года в 11:39 правоохранителям поступило сообщение, что у подъезда на пр. Мира обнаружен труп мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа.

По информации правоохранителей, погибший – житель Мариуполя 1994 г.р.

«На трупе обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты. Установлено, что мужчина, вероятно, прыгнул с балкона 12-го этажа дома», – сообщили правоохранители.

На верхней площадке подъезда 12-этажного дома правоохранители обнаружили личные вещи погибшего. Предсмертной записки не было, однако, по данным полиции, парень неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

«Труп направлен в морг. Открыто уголовное производство по ст.115 УК с пометкой "самоубийство"», – рассказали в полиции.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.