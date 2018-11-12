Ощадбанк и пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: Ситуация на КПВВ. Новости

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе филиалы «Ощадбанка» работают нерегулярно, а о комплексных услугах говорить не приходится. Так характеризуют работу правозащитники и представители благотворительных организаций. До сих пор на КПВВ не работают регулярно логистические центры, не на всех обеспечены элементарные навесы и туалеты, а зима близко. Но тысячи людей ежедневно вынуждены выстаивать многочасовые очереди на КПВВ. Эксперты считают, что необходимо улучшать условия, передает «Радио Свобода».

Так, примерно 10 тысяч граждан Украины каждый день пересекают КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.), он объединяет Бахмут (до переименования Артемовск) и неподконтрольную Горловку. Не хватает туалетов, а пункты оказания помощи есть лишь те, которые организовали международные организации. К такому выводу пришла после посещения пункта пропуска уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Еще в 2017 году на КПВВ начали иногда выезжать мобильные передвижные пункты «Ощадбанка». Если бы они это делали регулярно и оповещали граждан, это значительно облегчило и ускорило бы прохождение КПВВ и возврат домой для тех, кто живет на неподконтрольной территории. Омбудсмен пообещала наладить работу этих передвижных пунктов «Ощадбанка». «Графики выплаты пенсий необходимо скоординировать с теми днями, когда приезжают эти мобильные пункты обслуживания клиентов "Ощадбанка". Мы это сделаем. Я знаю, что они ("Ощадбанк" – ред.) закупили достаточно оборудования. И если оповещать граждан, то им будет проще, они не будут тратить средства и время на то, чтобы ездить в Бахмут», – считает Людмила Денисова.

Как рассказала пенсионерка Галина Петровна (имя изменено в целях безопасности), люди с ночи занимают очереди на КПВВ и не могут проехать. Женщина вынуждена каждые 2 месяца ездить за пенсией из Ясиноватой на неподконтрольной территории в Бахмут и говорит, что не пойдет ни на какие передвижные пункты «Ощадбанка». Пенсионерка говорит, что ее «отслеживают», и если она каждые два месяца не будет появляться в Бахмуте, ее лишат пенсии. Говорит, что такое уже случалось с ее знакомыми. «Приходишь в отделение, и там тебя фотографируют вместе с паспортом. Когда получаю деньги через "Ощадбанк", меня фотографируют, и эти сведения передают в центральный офис, который отслеживает, где проживает этот человек и где он получает деньги, что он лично получает. Я давно отказалась от банкоматов, я получаю только через кассу. Очень много лишений пенсий», – рассказала пенсионер из Ясиноватой.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая считает, что необходимо открыть еще один КПВВ в Луганской области, ведь там до сих пор действует лишь один пеший пункт пересечения – в Станице Луганской.

А в Донецкой области необходимо не просто открывать передвижные филиалы «Ощадбанка», нужно улучшать скорость и качество обслуживания, запускать логистические центры. «Люди пересекают линию разграничения для решения комплексных вопросов, не только для того, чтобы снять деньги в банке. Люди едут оформлять документы, едут делать покупки, покупать продукты, встречаться с родственниками. Поэтому была заложена идея создать логистические центры, где людям, пересекающим линию разграничения, будут предоставлять комплексные услуги. Но до сих пор этот вопрос не урегулирован», – считает Александра Дворецкая.

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