«Выборы» в «Л-ДНР»: В Евросоюзе возложили ответственность на Россию . Новости

Проведенные 11 ноября «выборы» на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей являются недействительными, и Евросоюз не признает их результатов. Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине со ссылкой на Верховного представителя европейской дипломатии Федерику Могерини, пишет «РБК-Украина».

По словам Могерини, ответственность за проведение этого голосования ЕС возлагает на Российскую Федерацию (РФ), поскольку такие выборы нарушают Минские соглашения. «Минские соглашения предусматривают проведение исключительно местных выборов в рамках украинского законодательства, а также согласно стандартам и при условии мониторинга ОБСЕ. Упомянутые причины делают эти так называемые "выборы" недействительными», – сказала Могерини.

Также отмечается, что голосование за «глав Л-ДНР» противоречит международному законодательству и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. «Мы ожидаем, что Российская Федерация максимально эффективно использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения Минских соглашений должны быть немедленно выполнены в полном объеме, включительно с полным прекращением огня и отводом тяжелого вооружения, с целью создания необходимых условий для переходного процесса путем проведения местных выборов, предусмотренных этими соглашениями», – сообщили в представительстве ЕС.

Также добавили, что Евросоюз поддерживает усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата, а также Трехстороннюю контактную группу и ОБСЕ в их содействии имплементации Минских соглашений.

Ранее Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: