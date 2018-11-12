На Донетчине на 38% увеличились поступления от туристического сбора. Новости

В Донецкой области на 38% выросли поступления от туристического сбора. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

«За 9 месяцев 2018 года отдыхающие Донетчины уже оставили в регионе 854,1 тыс. грн туристического сбора, что на 38,3% больше прошлогодних показателей. И если летом более привлекательными для жителей и гостей региона были курортные зоны Азовского побережья, то приятные осенние дни еще зовут на прогулки в парки и леса Донетчины», – говорится в сообщении.

Так, наибольшие поступления от любителей пляжного отдыха поступили в местные бюджеты Мариуполя и Мангушского района. За указанный период курортные зоны Азовского побережья пополнили бюджет на 428,4 тыс. грн. В тоже время, сторонники отдыха в лесу оставили местным бюджетам Славянска, Лимана и Славянского района больше 212,5 тыс. грн туристического сбора.

В ведомстве напоминают, что туристический сбор – это местный налог, средства от которого пополняют местную казну и развивают инфраструктуру отечественного туризма. Его ставка устанавливается в размере от 0,5% до 1% стоимости всего периода проживания.

Читайте также: