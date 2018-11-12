В «ЛНР» из-за словесной перепалки мужчину забили до смерти табуретом. Новости

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) из-за словесной перепалки мужчину забили до смерти табуретом. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что о трупе с признаками насильственной смерти в одной из квартир города в «полицию» сообщили 9 ноября, а убийство произошло двумя днями ранее.

«7 ноября хозяин квартиры со своими знакомыми распивал спиртное, после чего между ними возник словесный конфликт и мужчина выдворил своих гостей. Через некоторое время, один из мужчин, не успокоившись, вернулся, между мужчинами возникла драка. В ходе потасовки последний стал наносить удары табуретом по различным частям тела хозяина жилья, гражданина 1961 г.р.», – говорится в сообщении.

«От полученных травм потерпевший скончался, а его "товарищ", гражданин 1965 г.р. покинул место преступления», – заявили в «полиции».

В настоящее время установлены личность и местонахождение подозреваемого, он задержан и дал «признательные показания».