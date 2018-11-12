На Донетчине сотруднице «генеральной прокуратуры ДНР» грозит 15 лет тюрьмы. Новости

В Донецкой области заочно будут судить сотрудницу «генеральной прокуратуры ДНР». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе расследования установлено, что жительница Донецка 1970 года рождения в октябре 2014 года уволилась по собственному желанию с должности старшего прокурора прокуратуры Калининского района города Донецка. «В 2015 году, действуя умышленно, она стала сотрудничать с террористами, а именно заняла должность так называемого "старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознания управления по надзору за следствием, дознания и оперативно-розыскной деятельностью генеральной прокуратуры ДНР"», – отмечается в сообщении.

Женщина находится на указанной должности по настоящее время и продолжает выполнять свои функции. «Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины в отношении работника так называемой "генеральной прокуратуры" террористической организации "ДНР"», – говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении нее направлен в Селидовский городской суд для заочного осуждения.

Женщине грозит до 15 лет за решеткой.