На Донетчине двое школьников разрушили памятники на местном кладбище. Новости

В Стародубовке (Мангушский р-н, Донецкая обл.) полицейские задержали двух школьников, которые разрушили могильные памятники. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

«В Мангушское отделение полиции обратилась жительница поселка Стародубовка и сообщила, что на местном кладбище повреждены памятники над могилами ее родственников. На место были направлены участковые офицеры Мангушского отделения полиции. В ходе осмотра места преступления полицейские обнаружили 2 разрушенных надгробия и отсутствие металлических конструкций», – рассказали в полиции.

Полицейские провели комплекс первоочередных розыскных мероприятий: нашли свидетелей и проверили места возможного сбыта краденого.

«В течение нескольких часов розыскной работы стражи порядка установили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое приятелей, 16 и 9 лет. Как оказалось, похищенные на кладбище металлические предметы ребята сдавали в пункт приема металлолома, и таким образом зарабатывали себе карманные деньги. Вещественные доказательства изъяты и будут возвращены владелице», – отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.