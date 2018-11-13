Разделенные ЦПАУ Покровска: Где, какие документы оформлять, и когда откроют единый центр админуслуг (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) продолжается строительство единого Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», пока же оформить паспорта, разрешительные документы и пр. можно в двух отделениях ЦПАУ, каждое из которых имеет свою специализацию. Воспользоваться услугами могут не только покровчане, но и переселенцы, а также жители неподконтрольной украинской власти части Донетчины.

На данный момент ЦПАУ в Покровске разделен. Одна часть находится на ул. Европейская, 53а, вторая – в микрорайоне Горняк, 1. Все это – центр города, примерно в 10 минут ходьбы друг от друга или одна остановка общественным транспортом.

Отделение на ул. Европейской открылось в 2013 году и ориентировано на выдачу документов разрешительного характера, также здесь работает отдел государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Отделение на Горняке после проведения капитального ремонта заработало в конце января текущего года, предоставляет следующие услуги:

регистрация места жительства (прописка);

выдача ID-паспорта граждан Украины;

выдача биометрических паспортов для выезда за рубеж.

Для оформления документов на паспорта в ЦПАУ установлены две рабочие станции, позволяющие фиксировать биометрические данные – суммарная стоимость аппаратуры 599 тыс. грн.

ЦПАУ на Горняке обслуживает в день до 60 посетителей. Но очередей здесь нет.

В этом году по состоянию на начало ноября администраторы Центра приняли больше 2000 заявлений на изготовление удостоверяющих личность документов нового образца, изготовлено более 1500 загранпаспортов и столько же ID-карт для внутреннего использования.

В среднем за неделю специалисты ЦПАУ принимают документы на изготовление ID-паспортов примерно у 45 человек. В Центре напомнили, что первый паспорт гражданина Украины для лиц, достигших 14-летнего возраста, изготавливается бесплатно. Обмен паспорта в связи с его утерей, сменой фамилии и по другим причинам обойдется в 279 грн.

По загранпаспортам здесь проходит 40-45 человек в неделю. Срок изготовления данного документа – 3-4 недели, стоимость – 557 грн 32 коп. Можно воспользоваться ускоренной формой – 1-2 недели, стоимость данной услуги – 810 грн.

Документы на изготовление загранпаспортов принимают не только от жителей Покровска, включая осевших здесь переселенцев, но и от людей с временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Отделение ЦПАУ в м-не Горняк

Значительно улучшит сервис возведение нового здания Центра предоставления административных услуг. Оно соединит два административных здания (горсовета и райсовета), которые находятся на площади Шибанкова. Здесь собираются сосредоточить всех исполнителей админуслуг, включая архитектуру, Управление соцзащиты населения, ЦПАУ. Обновленный Центр будет работать по принципу «единого окна».

На сегодняшний день завершены работы в цокольном этаже, выполнена гидроизоляция основания. У здания появилась автономная дренажная система (в будущем это предотвратит его подтопление грунтовыми водами и исключит сырость).

Продолжается возведение монолитных железобетонных конструкций стен. Отлито перекрытие между первым и вторым этажами.

Строение будет трехуровневым. Из админздания Покровского горсовета (площадь Шибанкова, 11) в него можно будет попасть через первый этаж. Переход в соседнее административное здание (№13) будет располагаться на уровне третьего, технологического этажа по лестничному маршу внутри кирпичного каркаса. Центр предоставления админуслуг будет иметь три входа со стороны улицы Европейской и два с площади Шибанкова.

Срок реализации проекта, который был начат в мае, – полтора-два года. Цена первого этапа – 35 млн грн.

Строительство единого Центра

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