В Украине растет число переселенцев из Донбасса и Крыма. Новости

В Украине, по состоянию на сегодня, 12 ноября, учтены 1 млн 521 тыс. 38 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 ноября, в Украине были учтены 1 млн 520 тыс. 531 переселенец. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 507 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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