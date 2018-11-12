Особый статус неподконтрольного Донбасса: Порошенко предложил подождать. Новости

Президент Украины Петр Порошенко предлагает подготовить новые изменения в Конституцию в части децентрализации власти, а изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО*, оставить в парламенте. Об этом он заявил на ежегодном заседании Совета регионального развития, комментируя проведение «выборов» в «Л-ДНР», пишет «Обозреватель».

«В связи с тем, что прошли незаконные выборы на оккупированных территориях, с тем, что Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских договоренностей, те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим изменения в Конституцию, которые позволят решительно продолжить наступление на защиту децентрализации, обеспечив ей конституционный фундамент», – сказал президент.

Он уточнил, что эти изменения не удастся принять до 1 января 2019 года, поскольку процедура требует двух сессий парламента, но, возможно, получится сделать это с 1 января 2020-го или в 2021 году.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины поддержали президентский законопроект № 9153 о внесении изменений в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и продлили особый статус Донбасса до 31 декабря 2019 года. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко подписал принятый депутатами закон № 9153.