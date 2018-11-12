Эскалации войны на Донбассе может начаться в Азовском море, – частная разведка США . Новости

На пятый год российской агрессии в Украине противостояние на суше может перекинуться и на Азовское море. Об этом пишет аналитическо-разведывательное агентство Stratfor, сообщает «УНИАН».

Агентство напомнило, что 16 сентября украинское правительство объявило о намерении создать военно-морскую базу в акватории Азовского моря еще до конца года. Эти заявления прозвучали на фоне серьезного военного развертывания сил как украинской, так и российской стороной в Азовском море, спровоцированного построением российского моста, который соединяет Крым и материковую территорию РФ. Мост позволил Москве ограничить движение украинских кораблей. В результате напряжение возросло, и все может закончиться серьезными последствиями.

Так, отмечается, что позиции России в регионе вблизи Черного моря в разы сильнее, чем украинские. В ВМС Украины лишь 66 боевых и вспомогательных судов, а также 11 тыс. солдат. В то же время российский Черноморский флот, который стоит в аннексированном Севастополе, насчитывает более 2800 судов и 25 тыс. моряков. «И этот дисбаланс не только в количестве, но и в качестве. В среднем украинские корабли значительно меньше и слабее, чем их российские враги. Россия не имеет постоянного присутствия в Азовском море. Однако сейчас в акватории находится 40 ее военных кораблей. Кроме того, она легко может перебросить необходимые силы из оккупированного Крыма, если будет нужно. Невыгодное положение Киева продиктовано российской оккупацией Крыма и Севастополя. Поэтому украинский флот, в основном, базируется в Одессе. Впрочем, и в Азовском море украинские ВМС тоже присутствуют. Однако их контингент достаточно мал. Пограничные судна, которые базируются в Бердянске и Мариуполе, небольшие и довольно старые», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и в случае с войной на Донбассе, помощь США будет критически важной для Украины в задаче выстоять в Азовском море. «После Евромайдана четыре года назад Вашингтон увеличил свою помощь Киеву в сфере безопасности, отправив украинской армии некоторое летальное оружие, в частности противотанковые ракеты Javelin. Также американские военные проводят совместные учения с украинскими коллегами», – уточняется в аналитике.

Относительно ситуации в Азовском море, Госдепартамент недавно осудил «преследование международного судоходства» со стороны России. А пресс-секретарь ведомства Хизер Науерт обвинила Москву в попытке дестабилизировать Украину за вмешательство в движение ее кораблей. Специальный посол США Курт Волкер на прошлой неделе прибыл в Киев и заявил, что Вашингтон рассматривает новые поставки летального оружия украинской армии. Впрочем, пока не понятно, имеет ли это прямое отношение к ситуации в Азовском море, отмечает издание.

Впрочем, по мнению Stratfor, в краткосрочной перспективе США не имеют реалистичных возможностей помочь украинскому флоту, ведь он слишком слаб в сравнении с российским. Вашингтон вместе с Брюсселем могут потенциально помочь Киеву сократить и компенсировать возможные потери от российского поведения в акватории, а также оказать финансовую помощь или инвестирование в порты. В противном случае, если США решат продемонстрировать свою поддержку Украине более физическим образом и, к примеру, отправят в украинские азовские порты свои военные корабли, это может углубить природу конфликта. Stratfor отмечает, что на фоне того, как угроза эскалации войны на востоке Украины растет, начало ее в Азовском море тоже становится более вероятным. Однако российское блокирование кораблей в акватории может вылиться также в обострение конфликта между Россией и Западом. Тем временем, Вашингтон обдумывает, стоит ли ему вступить в конфликт на стороне Киева более решительно.