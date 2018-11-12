Тука рассказал, как будут привлекать к ответственности участников «выборов» в «Л-ДНР». Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении организаторов «выборов» на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, передает «5 канал».
В частности, он отметил, что ответственность будут нести как украинские граждане, так и граждане России, которые принимали непосредственное участие в проведении нелегитимных выборов. «В подавляющем большинстве те люди, которые организовывали этот процесс, являются гражданами Украины. Применение любого санкционного механизма к этим людям невозможно. Против них уже возбуждено уголовное дело Службой безопасности. Относительно тех граждан Российской Федерации, под руководством которых осуществлялся этот процесс, а также участие так называемых международных наблюдателей – будут происходить консультации как СБУ, так и МИД, относительно дальнейших действий», – рассказал Тука.
Как сообщалось ранее, также нелегитимными назвали «выборы» на неподконтрольном Донбассе в Центральной избирательной комиссии Украины. Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте учреждения.
Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, участвующим в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов».
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