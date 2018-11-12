Каждый второй украинец выбрал врача: Сколько жителей Донбасса подписали декларации (Инфографика). Новости

По состоянию на сегодня, 12 ноября, каждый второй гражданин Украины уже выбрал своего врача: терапевта, семейного врача или педиатра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За 7 месяцев кампании "Врач для каждой семьи" своего терапевта, педиатра или семейного врача выбрали более 21 миллиона украинцев», – говорится в сообщении.

Так, наиболее активными были жители Полтавской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областей – здесь декларации со своим врачом подписали более 60% жителей. Отметку 50% не пересекли только в трех областях Украины – в Луганской (здесь своего врача выбрали 49% жителей), Одесской (43% жителей) и Закарпатской (41%).

В Донецкой области – 57%.

«Мировая практика показывает, что большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичной помощи, особенно – если к врачу обращаться вовремя. Семейный врач, терапевт или педиатр не только устанавливает диагноз и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, но и консультирует по здоровому образу жизни, дает направление на анализы, к узким специалистам, выдает справки», – отмечают в МОЗУ.

В ведомстве напоминают, что все услуги у вашего врача уже оплачены Нацслужбы здоровья.

Подписать декларацию с врачом можно и в частном медучреждении: к реформе уже присоединились 40 частных клиник и 33 врача-ФЛП.

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