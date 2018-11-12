Хранил в гараже: У жителя Донетчины изъяли более полусотни взрывателей для снарядов (Фото). Новости

У жителя Лиманского района (Донецкая обл.) правоохранители обнаружили 52 боеприпаса, которые он хранил у себя в гараже. Сейчас ведется расследование. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, в Лиманский отдел полиции позвонила жительница поселка Заречное и попросила помочь, поскольку ее родственник, находясь в нетрезвом состоянии, устроил семейную ссору.

Прибыв на место и побеседовав с хозяевами дома, правоохранители выяснили, что в пристройке к гаражу 55-летний мужчина, устроивший ссору, хранит взрывоопасные предметы.

«Полицейские обнаружили в указанном месте специальные поддоны, в которых находились 52 единицы боеприпасов. Как оказалось позже, это были взрыватели РГМ-2М, предназначенные для комплектации снарядов для гаубиц калибра 122 мм», – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские выясняют происхождение боеприпасов. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения».