В Украине ученикам стоит заблаговременно получить ID-паспорт, – МОН. Новости

В Украине школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-паспорта. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

По информации ведомства, Государственная миграционная служба (ГМС) поручила своим территориальным органам способствовать школьникам в оформлении документов.

Так, сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга является бесплатной.

Для получения ID-паспорта нужно, не позднее, чем через месяц после достижения учеником 14 лет, обратиться в:

территориальное подразделение ГМС по зарегистрированному месту жительства;

или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), если он оказывает услуги по оформлению биометрических документов.

Подробную информацию о процедуре оформления ID-паспорта можно посмотреть на официальном сайте ГМС.

«Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание», – отмечают в МОН.

Подавать для регистрации другой документ могут только следующие категории:

лица, не имевшие возможности получить паспорт в связи с тем, что проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории и линии соприкосновения, – свидетельство о рождении;

иностранцы и лица без гражданства – копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

лица, обратившиеся за защитой в Украине, – копию справки об обращении за защитой в Украине;

лица с неподконтрольной территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) учебных заведений на подконтрольной Украине территории, если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить, – справку с учебного заведения с фотографией.

Все остальные граждане Украины подают для регистрации на ВНО исключительно паспорт. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования.

«Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса», – отмечают в МОН.

В частности, при подаче заявления на поступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, и подать его копию. Одним из таких документов является паспорт гражданина Украины. В то же время свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность. «Поэтому будущим абитуриентам стоит заранее позаботиться об оформлении паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), ведь поступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года», – подытожили в МОН.

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