В Великобритании и США считают незаконными «выборы» в «Л-ДНР». Новости

В Великобритании и США сегодня, 12 ноября, заявили, что осуждают незаконные «выборы», состоявшиеся накануне в «ЛНР» и «ДНР», передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

Согласно сообщениям, в Вашингтоне осуждают фальшивые «выборы» на Донбассе. Аналогичной позиции придерживаются и в Лондоне.

«Великобритания осуждает так называемые выборы, которые провели поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе», – сказано в заявлении МИД Великобритании.

В Министерстве иностранных дел назвали прошедшие выборы незаконными и заявили, что они нарушают Минские договоренности.

«Выборы подрывают усилия по достижению мира в этом регионе, и они являются незаконными, нарушая украинские законы», – подчеркнули в британском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД Великобритании отметили, что Лондон является сторонником решения конфликта на Донбассе дипломатическим путем, чтобы там можно было провести «легитимные и заслуживающие доверия выборы в соответствии с Минскими договоренностями».

Кроме того, в Великобритании призвали Россию соблюдать Минские соглашения. «Мы призываем Россию к полной имплементации своих обязательств в рамках Минских договоренностей, к тому, чтобы она прекратила оказывать финансовую и военную поддержку сепаратистам, и чтобы она вывела свои вооруженные силы и военное снаряжение с территории Украины», – заявили в МИД.

Ранее Петр Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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