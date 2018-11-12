Два ДТП в Краматорске: Пострадали три человека (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в двух дорожно транспортных происшествиях (ДТП) пострадали три человека – водители двух легковых автомобилей и велосипедист. Начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, обе аварии произошли на перекрестках.

Так, на пересечении улиц Танкистов и Осипенко 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2070» сбил велосипедиста. Из-за удара, мужчина, который ехал на велосипеде, получил травмы.

Второе ДТП произошло на несколько часов позже. На перекрестке бульв. Краматорского и ул. Парковой столкнулись автомобили «Лексус» и «ВАЗ 2107». В результате аварии пострадали оба водителя – 42 и 48 лет.

«Полицией возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"», – говорится в сообщении.