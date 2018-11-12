Уникальное стратегическое сотрудничество: Климкин поделился деталями комиссии Украина – США. Новости

Ключевыми вопросами заседания комиссии стратегического партнерства Украины и США, которое пройдет в Вашингтоне 16 ноября, будет борьба с российской агрессией, верховенство права и экономическое сотрудничество. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передают «Українські Новини».

«У нас есть такое видение, что будет три ключевых измерения, три важных блока. Один – назовем его, условно, политический и связанный с безопасностью – это борьба с российской агрессией. Второй будет фокусироваться на вопросах верховенства права, третий – все то, что касается экономического и секторального сотрудничества», – сказал он.

По его словам, подготовку к комиссии министр уже обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео.

Климкин отметил, что в рамках заседания комиссии планируется и ряд двусторонних встреч. «У нас все очень хорошо на уровне подгрупп, а теперь мы хотим сделать сам механизм очень эффективным, чтобы то, что называется уникальным стратегическим сотрудничеством, было организовано так, чтобы это была дополнительная стоимость в каждом маленьком измерении», – добавил министр.

По его словам, по итогам заседания планируется подписание политического документа.