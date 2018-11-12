На Донетчине предпринимателей зовут на бесплатные бизнес-тренинги (Расписание). Новости

В городах Донецкой области Славянск, Покровск (до переименования – Красноармейск) и Бахмут (до переименования – Артемовск) предпринимателей приглашают на серию бесплатных бизнес-тренингов. Об этом сегодня, 12 ноября, «Донецким новостям» сообщили в организации «Человек в беде».
Тренинги пройдут в ноябре и декабре 2018 года. «В течении двух месяцев вы сможете научиться основам прибыльной деятельности, корпоративной культуре, продвижению бренда в социальных сетях, управлению персоналом и прочему», – сообщают организаторы.
Тренинги проведут бизнес-тренеры и специалисты по коммуникациям из Киева.
Для участия необходимо заполнить форму, и в графе «какие направления тренингов необходимы вам для развития бизнеса» выбрать тот, который интересует вас больше всего, и город, в котором удобно посетить мероприятие.
Расписание тренингов
Фандрайзинг: как привлечь инвестиции в проект:
- 14 ноября 15:00 – Славянск, Coworking&Event пространство «TOP PLACE»;
- 15 ноября 14:00 – Бахмут, молодежный центр «Перспектива»;
- 16 ноября 10:00 – Покровск, общественное пространство «Без обмежень».
Корпоративные коммуникации. Управление внутренней средой компании:
- 16 ноября – Славянск, Coworking&Event пространство «TOP PLACE».
Facebook, Instagram для бизнеса. Таргетинговая реклама в соцсетях:
- 22 ноября 14:00 – Бахмут, молодежный центр «Перспектива»;
- 23 ноября 15:00 – Славянск, Coworking&Event пространство «TOP PLACE»;
- 24 ноября 13:00 – Покровск, общественное пространство «Без обмежень».
Начинающему предпринимателю: грамотно и доступно о финансах:
- 29 ноября 09:00 – Покровск, общественное пространство «Без обмежень»;
- 30 ноября 09:00 – Бахмут, молодежный центр «Перспектива»;
- 1 декабря 10:00 – Славянск, Coworking&Event пространство «TOP PLACE».
Как создать крутой бренд и сломать его:
- 7 декабря – Славянск, Coworking&Event пространство «TOP PLACE».
Команда: как собрать, мотивировать, управлять:
- 8 декабря – Славянск, Coworking&Event пространство «TOP PLACE».
Участие в тренингах бесплатное.
Комментарии