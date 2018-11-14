Смешной Донецк: «Выборы» от Норриса до Захарченко, от капусты до плясок (Фото). Новости

11 ноября в «Л-ДНР» состоялись «республиканские» «выборы». Соцсети оперативно реагировали как на «предвыборный» процесс, так и на сам день «волеизъявления». Этому и посвящена очередная серия «Смешного Донецка»* – нестандартные ситуации, забавные факты, которые жители неподконтрольной украинской власти территории Донбасса подмечали в первой половине ноября.

«Троллинг» кандидатов продолжался вплоть до 11 ноября. Основные лавры, как всегда, достались Денису Пушилину («ДНР»), но и о существовании Леонида Пасечника («ЛНР») иногда вспоминали:

А параллельно организаторы – организовывали, а исполнители – исполняли. Накануне 11 ноября по городам в «ДНР» и «ЛНР» расклеили объявления-анонсы, что на жителей у «избирательных участков» снизойдет «манна небесная». Людей заманивали беспроигрышными лотереями, дешевыми овощами, «тремя видами пирожков»…

В день «выборов» «избирательные участки» словно соревновались, кто креативнее заманит «электорат». И, судя по очередям за бесплатной кашей и дешевыми яйцами, народ «повелся»:

Ну, а в кабинках каждый остался один-на-один с «бюллетенем». В итоге, кроме традиционного Чака Норриса на «бюллетенях» появились выбитые из «предвыборной» гонки Губарев и Ходаковский, а также – и Путин, и Стрелков, и забытого Пургина припомнили… Даже голосовали за убитых – за прежнего «главу ДНР» Александра Захарченко и командира незаконного вооруженного формирования «Призрак» Алексея Мозгового (несмотря на то, что он относится к «ЛНР», дописывали фамилию Мозгового в «ДНР»).

В «бюллетенях» в «народный совет ДНР» приписывали «Патриотические силы Донбасса», возглавляемые опальным Александром Ходаковским, и незарегистрированную в «республике» «Компартию ДНР».

И еще ряд зарисовок на данную тему:

*Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.

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