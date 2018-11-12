Повышение пенсий: Кому, когда и насколько повысят выплаты . Новости

В декабре в Украине вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним и размер минимальной пенсии. С нынешних 1 435 грн до 1 497 грн. Более ощутимое повышение пенсий состоится уже в марте следующего года, пишет « Сегодня.ua ».

Выплаты должны вырасти для большинства украинских пенсионеров. Это – следующий этап пенсионной реформы, говорят в правительстве. Так называемый массовый перерасчет пенсий. Считать будут по схеме: берется уровень инфляции за 2018 год. А еще – процент, на который выросла средняя по стране заработная плата – также за 2018 год. И, исходя из этих двух показателей, рассчитывается, насколько должны повысить пенсии.

Окончательные данные – и по инфляции, и по средней зарплате – будут известны только ближе к весне. Именно поэтому перерасчет и запланирован именно на март. Но прогнозы есть уже сейчас. Согласно им, пенсии увеличатся примерно на 17 процентов.

Однако на 17 процентов выплаты поднимут не всем, говорят в министерстве социальной политики. Повышение будет меньше, если, например, у человека уже и так есть доплаты к пенсии, различные надбавки, или если он имеет мало стажа, получал низкую зарплату.

Скольким людям не стоит ждать существенного увеличения пенсии в марте, сейчас чиновники сказать не могут. Но уверяют – таких людей будет относительно немного.

Стоит отметить, что повышение пенсий – это огромная нагрузка на бюджет. Сегодня в стране – около 11 миллионов пенсионеров. А взносы в Пенсионный фонд платят десять миллионов украинцев. То есть десять работающих содержат одиннадцать пенсионеров. «Естественно, у Пенсионного фонда просто физически своих ресурсов не хватает. И поэтому государство вынуждено дотировать Пенсионный фонд. Пока государство дотирует, пенсии будут выплачиваться без проблем», – уверяет эксперт по социальным программам Ольга Пищулина.

В правительстве объясняют, что в следующем году вырастет минимальная зарплата. Растет средняя зарплата. Вместе с этим увеличиваются и отчисления в Пенсионный фонд. И именно это позволяет провести в марте массовый перерасчет пенсий.

А с первого января состоится пересчет пенсий военным. В среднем, выплаты должны вырасти на 25 процентов.