В России заявили о необходимости переговоров Украины с «избранными главами Л-ДНР» . Новости

Президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны начать переговоры с «избранными» на «выборах» 11 ноября «главами Л-ДНР». Такое мнение высказал сегодня, 12 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров, сообщает российский ТАСС.

«Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска. Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории», – отметил сенатор.

Он добавил, что если будут предприняты попытки силового сценария, то это «закончится весьма печально». Последствия могут стать тяжелыми и для всего европейского миропорядка.

Джабаров не согласился с заявлениями представителей ряда западных стран, что выборы подрывают Минские соглашения. «Я не могу понять, каким образом они подрывают Минские соглашения. В Минских соглашениях эта тема вообще не прописана», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Страсбурге 14 ноября состоится заседание Комитета министров Совета Европы, на котором Украина планирует призвать к обсуждению и осуждению «выборов» на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.