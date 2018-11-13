Чего добивается РФ: Политолог рассказал о причинах проведения «выборов» в «Л-ДНР». Новости

Проведение «выборов» в «Л-ДНР» было необходимо по нескольким причинам. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин, передает «Слово и Дело».

По его словам, явку на псевдовыборы нужно воспринимать с учетом того, что определенное число людей покинуло территорию. Политолог акцентировал, что когда речь идет о явке в 70%, то не стоит забывать, что часть населения выехала. Мы даже не знаем, сколько точно людей находятся на неподконтрольной территории.

«Эта цифра скорее нужна для того, чтобы показать, что выборы прошли, а население активно, потому что накануне были высказывания о том, что желающих проголосовать не будет много. В этой ситуации «Л-ДНР» нужно было показать нормальный уровень явки. Им было важно показать, что есть поддержка. Годы проходят, многие разочаровались, ведь ситуация затягивается, никто не знает, что будет дальше», – подчеркнул он.

Он добавил, что ранее было ощущение, что все изменится быстрее, но к сожалению, это не так.

«Во-первых, выборы связаны со смертью Захарченко. До его убийства ходили слухи, что выборы могут отменить, но после решили, что это будет расценено как слабость. Во-вторых, для внутренних процессов нужно было как-то легитимизировать новое, так называемое руководство "республик". Важно было показать, что они не просто назначены извне, а имеют опору среди местного населения», – разъяснил Якубин.

По его мнению, после отстранения Плотницкого и смерти Захарченко возникло впечатление вакуума. Было ощущение, что происходит провал легитимности с точки зрения местных групп власти. Теперь будет проще, они могут опираться на результаты «выборов».

Как уточнил эксперт, третья причина заключается в том, что остаются напряженными отношения США, Запада и РФ. Говорят о новой волне санкций, не связанных с «выборами».

«Вероятно, в РФ понимают, что санкций и так не избежать. А так они хотя бы проведут что-то вроде выборов и решат для тех территорий вопрос легитимации», – пояснил политолог.

Кроме того, в Москве этими выборами в очередной раз намекают Киеву, что должны быть прямые переговоры между Киевом и «Л-ДНР».

«Выборы» в трактовке РФ должны показать Киеву, что должны быть прямые переговоры с представителями «Л-ДНР». Москва показывает, что если хотите прогресса, то переходите к прямым контактам.

Специалист акцентировал, что Киев не готов к такому варианту, тем более накануне выборов. «Ключевой нюанс заключался в том, что пора переходить к определенному набору действий, а не просто говорить о том, что мы коммуницируем через Москву», – добавил Якубин.

Даже если говорить о миротворцах, все равно это будет невозможно, если не будет коммуникации с представителями «Л-ДНР». То есть она в любом случае нужна. Москва не пойдет на то, чтобы взять полностью на себя все вопросы миротворцев.

Эксперт напомнил, что в 2014 году РФ также проводила псевдовыборы на Донбассе. Сейчас происходит что-то похожее.

Политолог уточнил, вряд ли РФ проводит эти псевдовыборы как часть Минских соглашений. Там их позиционируют скорее как выборы в контексте легитимности руководства, чем местные выборы в контексте Украины.

«Вряд ли стоит расценивать это как крах "Минска". В 2014 году также проводили плебисцит. Сейчас ключевой вопрос, что дальше делать с соглашениями и как дальше разморозить "Минск"», – добавил Алексей Якубин.

Ранее Петр Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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