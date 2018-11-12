Война на Донбассе оставила сиротами почти две тысячи детей. Новости

Из-за военных действий на Донбассе почти две тысячи детей остались сиротами и полторы тысячи украинских женщин стали вдовами. Об этом сегодня, 12 ноября, заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко (на фото), в эфире ТК «Прямой».

«Сейчас полторы тысячи женщин остались вдовами, почти 2 300 женщин потеряли своих сыновей, почти 2 тысячи маленьких украинцев остались сиротами – они потеряли одного из родителей», – отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что это цена, которую «Украина тяжело платит за ту войну, которую развязал агрессор».

Геращенко также добавила, что около 7 тыс. кв. км территорий в Украине остаются заминированным в результате боевых действий, которые продолжаются на Донбассе.