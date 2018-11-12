Украина делает выводы из ситуации, созданной РФ в Азовском море, – Полторак . Новости

Если Россия начнет действовать в Черном море подобно тому, как создала напряженность в Азовском море, украинские Вонно-морские силы готовы к адекватному ответу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью одному из телеканалов.

«Точно готовы. Потому что, во-первых, мы, конечно, делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. Во-вторых, у нас есть там возможности для маневров и наращивания усилий. В-третьих, Россия не является полноправным хозяином в Черном море, потому что там есть, в том числе, и страны Альянса, и там есть их интересы. И я думаю, что, даже если не принимать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности там намного больше и возможности адекватно отвечать там намного больше», – сказал Степан Полторак.