«Выборы» в «Л-ДНР»: Можно ли их считать легитимными и что грозит организаторам и участникам (Видео). Новости

Сегодня, 12 ноября, проведение «выборов» на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса осудили украинские эксперты, члены Евросоюза, НАТО и других международных институтов. Так называемых «мэров» и «парламент» в «ЛНР» и «ДНР» выбирали накануне, 11 ноября.

Так, 11 ноября по данным местной «ЦИК», на неподконтрольной части Донецкой области работали более четырехсот участков. Голосовать, якобы, пришли более 80% жителей. Впрочем, эксперты категоричны: выборы – нелегитимны. «Так называемые "Л-ДНР" – непризнанные государства, это просто сепаратистские определенные образования, и поэтому эти выборы, с точки зрения правовых последствий и международного права, в принципе не имеют никаких последствий, их нельзя признавать», – сказал политический аналитик Роман Кисленко.

«Ибо этот фарс не имеет никакого отношения к выборам, и не имеет никакого отношения к демократии, к волеизъявлению. Когда под дулами автоматов происходит какое-то голосование, оно может формально называться голосованием, но к выборам, к демократии, оно не имеет никакого отношения», – заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Более того, заявили в СБУ, все причастные к организации «выборов» будут нести уголовную ответственность. «Нами установлены 6 тысяч 538 членов "участковых избирательных комиссий". Все данные на "членов штабов" и "избиркомов" уже переданы украинским правоохранителям, которые выполняют служебные обязанности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения», – сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

А вот «избирателей» не будут наказывать. Эксперты считают, во-первых, у правоохранителей нет списков, во-вторых, учитывая хаотичность голосования, подписи людей могли подделать или принудить к голосованию. «Не может быть человек, который под принуждением сделал какое-то даже противоправное действие, не имеющее серьезных последствий, он не может быть преступником», – сказал советник по вопросам внутренне перемещенных лиц в Донецкой области Александр Ворошков.

Проведение «выборов» уже осудили первые руководители Украины, Франции, Германии. Легитимность голосования не признают в Евросоюзе, НАТО а других международных институтах. «У нас состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Четко было акцентировано на том, что это грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений», – сообщил президент Украины Петр Порошенко.

В России же к «выборам» в «ДНР» и «ЛНР» относятся с пониманием. Так позицию Кремля прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Источник: ТК «Донбасс»

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