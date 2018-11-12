Украинизация Донбасса: Историк уверен, что недостаток понимания у людей можно преодолеть. Новости

Украинизация Донбасса: Историк уверен, что недостаток понимания у людей можно преодолеть

12.11.18 20:55dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Ситуация, которая сложится после реинтеграции Донецкой и Луганской областей, является одним из фундаментальных вопросов существования Украины. Об этом заявил журналист и историк Вахтанг Кипиани во время чата на «Главреде». 

Так эксперт ответил на вопрос, удастся ли украинизировать Донбасс и вернуть сознание людей в Украину, или Донбасс – это то, чего уже не склеить назад вместе. «Что будет с Крымом, Донецкой и Луганской областями после деоккупации – один из фундаментальных вопросов существования государства. Не хочется двумя предложениями пошло описывать эту перспективу. Считаю, что можно все сделать, если эта политика будет последовательной, разумной и подпертой ресурсом. Я часто бываю на востоке, и не вижу катастрофы, а вижу недостаток понимания – это преодолевается», – считает Кипиани.

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