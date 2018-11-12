«Скорая помощь» по евростандартам: Как есть и как будет на Донетчине (Видео). Новости

В Украине службу экстренной медицинской помощи будут менять с нового года. Проект распространяется на пять областей, в частности, на Донецкую область. На это в госбюджете предусмотрели почти миллиард гривен.

В Краматорске располагается современная диспетчерская областного центра экстренной медицинской помощи. Здесь все по последнему слову техники. На вызовы диспетчеры реагируют максимально быстро. Вызов передают бригаде, находящейся ближе к больному. Расположение автомобилей видно с большого экрана. Все данные о пациенте передаются на планшет руководителя бригады. «Скорая» едет по маршруту, который прокладывает GPS-навигатор.

Организация вызовов «скорой» почти не отличается и в Славянске. Здесь работают по программе единой областной диспетчерской службы. По нормативу оформить заявку нужно в течение 40 секунд. «Раньше работали вслепую, скажем так. А сейчас связь у нас не только слуховая с бригадами, но и визуальная», – говорит фельдшер по приему вызовов Елена Малюченко.

По нормативам в пределах города «скорая» должна приезжать к больному за 10 минут, в сельской местности – за 20. По словам водителя кареты «скорой помощи» Вячеслава Сисенко, самое большое препятствие на сегодня – это состояние дорог. «Знают диспетчера, где не проедет эта машина Пежо, то, значит, уазик посылают. В основном, дорога. Дорога и плюс, в принципе, когда надо превышать, то мигалки, но опять же, мы не знаем, можно их включать, не можно», – сказал он.

И самая большая проблема «скорых» – нехватка работников. Зарплата – минимальная, а нагрузка – серьезная. «68% – дефицит врачебных кадров. Это врачи выездных бригад. Поэтому мы ожидаем повышение уровня квалификации нашего среднего звена – это фельдшеров выездных бригад», – рассказала заместитель главного врача Славянской станции скорой помощи Элеонора Стерлядкина.

Донетчина – одна из 5 областей, где будут реформировать службу экстренной помощи. Программа предусматривает появление парамедиков, повышение зарплаты медперсонала, а также уменьшение нормативов прибытия бригады до 8 минут. «В рамках пилотного проекта запланировано провести обучение медицинского персонала и водителей, которые станут техниками и станут помощниками медработников. Диспетчерская поддержка пациента и улучшение качества приема вызовов. И, конечно же, рассмотрение улучшения, расширения сети наших пунктов базирования подстанций, чтобы приблизить помощь к пациенту», – сообщила заместитель директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светлана Рязанцева.

Изменения начнутся с 1 января 2019 года и продлятся в течение 5 лет.

Источник: ТК «Донбасс»

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