Детские сады Мариуполя получат образовательные «эко-наборы» (Видео). Новости

В детские сады Мариуполя (Донецкая обл.) с сегодняшнего дня, 12 ноября, поступит почти 7 тыс. бесплатных образовательных экологических наборов.

Как рассказала воспитательница детского сада № 45 Мариуполя Ольга Мохна, образовательные «эко-наборы» для старших групп будут очень полезными на занятиях по развитию речи и изучению окружающей среды. В таком наборе 5 книг и 2 игры с различными иллюстрациями животных и растений.

«Очень хороший материал для того, чтобы дети изучали животных, птиц, разнообразие растительного мира, изучали природные явления. Это будет очень интересно для детей нашего садика», – пояснила воспитатель.

По словам логопеда высшей категории Марины Коломойцевой, которая работает в спецгруппе детского сада, наборы будут особенно полезны такие деткам.

«Будет полезно нашим детям, поскольку они с особенными потребностями. Есть необходимость в более четком контуре картинок, в большей цветонасыщенности. Необходимо, чтоб картинки были реалистичным, приближенными к окружающей жизни. Всем этим требованиям данное пособие вполне отвечает, и мы с коллегами с удовольствием будем применять это пособие в своей работе», – отметила логопед.

Разработали и напечатали «эко-наборы» Донецкая облгосадминистрация совместно с Департаментом экологии и природных ресурсов. Почти 7 тыс. подарков начали раздавать во все дошкольные учреждения Мариуполя.

«Небольшие книжечки с интересными стихами, с тем, как сделать кормушку или какие-то практические советы: как уберечь птиц или накормить животное. То есть, все это даст ребенку возможность более заботливо относиться к окружающей среде», – рассказала главный специалист департамента образования Наталья Вения.

Также более 7 тыс. подобных наборов «Школа зеленой планеты» получили в начале сентября ученики 1-4 классов в школах Мариуполя.

Источник: ТК «Сигма»