116 вокалистов из семи областей Украины: В Мариуполе прошел фестиваль греческой песни (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) прошел девятый Всеукраинский фестиваль греческой песни имени Тамары Кацы. Среди участников – 116 вокалистов из семи областей Украины.

Александру Горенову – 18. На фестиваль парень приехал из Старой Ялты. Но будет петь, как говорит, не ради победы. «Когда мы поем, мы вспоминаем кого-то. Понимаете, мы храним, чтим их память. Если не будет таких конкурсов, то и не будет воспоминаний о людях», – поделился он.

А вокалистки из Мариуполя исполняли греческие песни в сопровождении украинской бандуры. Конкурсантки говорят, что сработались быстро, хотя это было непросто. «Для меня греческая музыка была новой, поэтому мне нужно было подобрать и стиль аккомпанемента, и подобрать тональность. Поэтому мы каждый день встречались с Асей. Сначала было немножко страшно – получится или нет. Но получилось, и мы очень довольны», – сказала участница фестиваля Татьяна Муратова.

В перечне конкурсантов – ансамбли, сольные исполнители и дуэты. Жюри уверяют: судить будут честно. «Мысли, что кто-то займет первое, кто-то второе, кто-то третье, такого нет. Здесь очень хорошие силы, очень хорошие таланты. Поэтому надеемся, что появятся и новые», – сказала член жюри фестиваля Татьяна Погоржельская.

Фестиваль имени Тамары Кацы проходит раз в два года. На этот раз его решили провести в родном поселке певицы – Сартане. И это не случайно. «На этой сцене Тамара состоялась, как певица. Здесь она получила известность. Наш символ культуры, носящая в себе именно те традиции и традиционные песни, которыми она широко делилась со всеми», – сообщила организатор фестиваля Александра Проценко-Печеджи.

Второй день фестиваля собрал участников в Украинском доме в Мариуполе. Средства на проведение конкурса, в частности, выделили из областного бюджета. «Это мероприятие было подано, как инициатива на конкурс. И этот конкурс выиграл, потому облгосадминистрация всегда поддерживает все инициативы, все идеи, всех представителей наших национальных меньшинств. И я хочу, чтобы они подавали еще больше, инициировали еще больше таких замечательных мероприятий», – отметил советник председателя ДонОГА Николай Трофименко.

Следующий, 10-й, юбилейный фестиваль имени Тамары Кацы планируют провести в 2020 году.

Источник: ТК «Донбасс»