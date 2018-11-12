В «ДНР» нашли похитителя драгоценностей из ЦУМа в Донецке. Новости

В «МВД ДНР» установили и задержали жителя неподконтрольного Донецка, которого подозревают в крупном хищении золотых украшений из двух отделов Центрального универмага Донецка. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Добычей фигуранта стали несколько килограммов золотых изделий, драгоценные камни и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов.

Местные интернет-ресурсы также сообщают, что похищенное мужчина закопал в двух тайниках на территории города.

«МВД ДНР» изъяли похищенное и пообещали вернуть владельцам после всех необходимых процедур. Стоимость похищенного составила 120 млн руб. (по местному курсу на 12 ноября – 50,2 млн грн).

Злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. (418 тыс. грн.).