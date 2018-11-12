Так грустно, как сейчас, не было никогда: Жизнь пенсионеров в поселке Луганское (Видео). Новости

На Донбассе от мин и снарядов пострадали около 70 дворцов и домов культуры. В поселке Луганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), что вблизи Светлодарска, снарядами повреждены оба клуба. Местный ансамбль проводит репетиции в кабинетах чиновников и сельских депутатов. Артисты, а большинство из них это пожилые люди, не оставляют надежды вернуться на сцену, где собирали аншлаги.

Женщины репетируют в кабинете сельсовета. Баян, ложки и барабан – слышно за километр. «Один стол, второй – сидят женщины, работают, и мы приходим – начинаем репетировать», – говорит участница ансамбля Валентина Бойко.

Чиновники иногда уступают это место народному ансамблю, который до вооруженного конфликта собирал аншлаги. «Залы были переполнены. А в последнее время мы уже 4 года никуда не выезжаем», – делится участница ансамбля Татьяна Сечко.

Нина Михайловская более 30 лет выступала на сцене. Так грустно, как сейчас, говорит, не было никогда. «Здесь собиралось очень много людей – полный зал, сцена красивая», – вспоминает она.

Теперь здесь пусто: окна забиты досками, двери закрыты. В здание клуба было два прямых попадания. Разбита крыша.

Дом Нины Михайловской тоже пострадал от обстрелов. Крыша и окна пришлось заменить. «Там было три снаряда – три ямы. И сюда осколками все побило», – говорит она.

Пожилые люди очень устали от вооруженного конфликта. «Три ночи нет покоя. Стреляют и стреляют, только засыпаем – они опять стреляют», – рассказывает Нина Ивановна.

В ее доме иконы развешаны по всей комнате. Старушка верит – старинные образы сохранят ее жилище от мин и снарядов.

Бабушка Нина скучает по мирной жизни и внуками. «До войны они были у меня. Теперь просятся к бабушке каждый день по телефону», – делится женщина.

Поддерживает людей гуманитарная помощь. С начала конфликта Фонд Рината Ахметова доставляет ее в Луганское.

Нине Ивановне недавно исполнилось 80 лет. Но наиболее ожидаемого подарка – конца вооруженного конфликта – она так и не получила. Говорит, готова подождать. «Все станет на свои места, все оживет, все наладится», – сказал она.

Фонд Ахметова выдал более 12 миллионов наборов выживания жителям Донбасса.

Источник: ТК «Донбасс»