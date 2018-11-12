Одна нация: Эксперт пояснил, почему Путин развязал войну на Донбассе. Новости

Различия между украинцами разных регионов не непреодолимы. Об этом заявил журналист и историк Вахтанг Кипиани во время чата на «Главреде».

В частности, отвечая на вопрос, отличаются ли жители Донбасса ментально от остального населения Украины, и насколько эти различия существенные и неустранимые, Кипиани ответил, что жители всех регионов являются одной нацией. «Украина как государство создано в ХХ веке на руинах нескольких империй. Соответственно, жители Донбасса, Закарпатья, Бессарабии и Полесья не является однояйцевыми близнецами. Но и различия между украинцами разных регионов не непреодолимые. Сожительство в одном государстве, песни, которые мы слушаем, книги, которые читаем, политики, за которых мы голосуем, и главное – ценности, которые мы исповедуем, делают нас одной нацией. Путину это не нравилось, поэтому он и начал войну, потому что еще 10-15 лет и "русский мир" стал бы в Украине музейным экспонатом. Несмотря на его намерения, наш путь к себе и в Европу отныне стал ровным», – уверен историк.